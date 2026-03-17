En imágenes: Delcy Rodríguez celebra la histórica clasificación de Venezuela a la final del Clásico Mundial

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró la histórica victoria de Venezuela ante Italia 4-2 en el Clásico Mundial de Beisbol para clasificar a la gran final del certamen internacional, en el que se medirán ante los Estados Unidos este martes.

"Estamos celebrando, Venezuela está toda celebrando, por primera vez pasamos a la final del Clásico Mundial de Béisbol y mañana una contienda sana en el Caracara con los Estados Unidos. Bueno, arriba Venezuela muchachos, aquí lo vamos a recibir como lo que ya son, unos campeones", expresó Rodríguez desde su cuenta de Instagram.

Remontada histórica ante Italia

El desarrollo del encuentro inició con una ventaja para el equipo italiano, dirigido por Francisco Cervelli. En el segundo episodio, la ofensiva europea aprovechó el descontrol del lanzador abridor, Keider Montero, para registrar las primeras dos carreras del compromiso. Sin embargo, el cuerpo de relevistas de Venezuela asumió el control del montículo y limitó la producción ofensiva de Italia durante el resto del juego.

La primera anotación para Venezuela llegó en el cuarto inning a través de un cuadrangular solitario de Eugenio Suárez. La pizarra se mantuvo cerrada hasta el séptimo tramo, cuando el relevista Michael Lorenzen permitió la ofensiva definitiva de la novena nacional.

El rally decisivo del séptimo episodio

Con dos outs en el marcador y corredores situados en las esquinas, Ronald Acuña Jr. conectó un hit dentro del cuadro por la zona del campocorto que impulsó la carrera del empate. Inmediatamente después, Maikel García bateó una línea hacia el jardín izquierdo para otorgar la ventaja a Venezuela. Luis Arráez selló la producción del episodio con otro imparable que trajo la cuarta carrera, estableciendo el 4-2 final que aseguró la clasificación histórica.

Los comandados por Omar López buscarán cerrar el torneo levantando la copa de campeones del Clásico Mundial, cuando se midan a los Estados Unidos, que vienen de enfrentar a República Dominicana.

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