Este es el próximo torneo internacional que jugará la selección venezolana de Sóftbol Sub-23

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Este torneo internacional, organizado por la WBSC, reunirá a jóvenes talentos de distintas selecciones en una cita imperdible para los fanáticos del sóftbol. El evento completo lo podrás disfrutar gratis en Venezuela a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

¿Cuándo y dónde se disputará el torneo?

La competencia se llevará a cabo en Sincelejo, Colombia, del 25 de abril al 3 de mayo de 2026. Los partidos se jugarán en los estadios 20 de enero y Eduardo Porras Arrazola, marcando un momento histórico, ya que será la primera vez que este país organice un mundial de la disciplina.

El campeonato contará con un total de 50 encuentros, donde las mejores selecciones del mundo buscarán quedarse con el título.

¿Dónde ver la Copa Mundial Sub-23 en Venezuela?

Los aficionados podrán disfrutar de toda la acción a través de Meridiano Televisión, que transmitirá el evento en señal abierta y en alta definición mediante plataformas como Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Equipos participantes

El torneo estará dividido en dos grupos:

Grupo A: Japón, Argentina, Nueva Zelanda, Chequia, Colombia y Sudáfrica.

Grupo B: Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur y Dinamarca.

Tras la fase inicial, los mejores avanzarán a la Súper Ronda y posteriormente a la definición de medallas.

Ya lo sabes Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 2026, del 25 de abril al 3 de mayo por Meridiano Televisión.

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