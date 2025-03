Exfutbolista francés arremete contra Messi: asegura que le regalaron el Mundial de 2022

Suscríbete a nuestros canales

La reciente Copa del Mundo celebrada en Qatar marcó un hito para la selección argentina, al ser su tercera victoria en la historia del torneo. Sin embargo, el exfutbolista Patrice Evra ha expresado su opinión contundente: “El Mundial estaba arreglado”.

Durante una aparición en el programa Rothen de RMC Sport, el exjugador del Manchester United no escatimó en críticas hacia el desarrollo del torneo.

Evra fue enfático en afirmar que las circunstancias favorecieron a Argentina, sugiriendo que incluso los aficionados franceses deseaban ver a Messi levantar el trofeo, reseñó La Opinión.

“Está bien. Sí, no ganamos desde 2018, pero lo siento, todos sabemos que le dieron el Mundial a Messi en 2022. Hasta los franceses, hasta los franceses querían que Messi ganara… Vi la final, pasaron un millón de cosas en la final. El penalti de Dembélé al inicio… ¿Cómo se produjo?”, señaló Evra.

Otras personalidades del fútbol también criticaron el título de Messi

Evra no es el único que ha puesto en tela de juicio la legitimidad del Mundial. Louis van Gaal, quien dirigió a Países Bajos durante la competición, también se sumó a las críticas.

En una entrevista con NOS, Van Gaal insinuó que había irregularidades en cómo se desarrollaron ciertos partidos, especialmente en el enfrentamiento entre Argentina y su selección.

“Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado (…) Me refiero a todo lo que digo. ¿Qué Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, señaló Van Gaal.

Argentina se destacó durante el Mundial no solo por su juego, sino también por haber recibido más penales a favor que cualquier otra selección: cinco penales convertidos y solo uno fallado. A lo largo de su trayectoria en Qatar, la Albiceleste ganó cuatro partidos, empató dos y sufrió una derrota.

