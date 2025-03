Luto en el boxeo mundial: muere el legendario pugilista George Foreman a los 76 años

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del boxeo se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento de George Foreman, uno de los más grandes exponentes de este deporte. Su familia anunció la triste noticia a través de sus redes sociales el pasado viernes.

A los 76 años, Foreman deja atrás un legado que abarca desde su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968 hasta su estatus como dos veces campeón mundial de peso pesado, informó ESPN.

"Humanitario, olímpico y dos veces campeón mundial de peso pesado, fue profundamente respetado por su familia: una fuerza para el bien, un hombre de disciplina y convicción, y un protector de su legado, que luchó incansablemente por preservar su buen nombre", resaltó su familia en la publicación.

Rival histórico de Muhammad Ali

Foreman es quizás más recordado por su épica pelea contra Muhammad Ali en 1974, conocida como "Rumble in the Jungle". Este enfrentamiento, que tuvo lugar en Zaire, se convirtió en un hito histórico cuando Foreman fue derrotado por nocaut en el octavo asalto.

Aquella pelea no solo capturó la atención del mundo entero, sino que también inspiró el aclamado documental "When We Were Kings", que ganó un Óscar a la mejor película.

A lo largo de su carrera, Foreman demostró ser un competidor formidable, logrando victorias notables sobre otros grandes del boxeo como Joe Frazier y Ron Lyle.

Tras una exitosa carrera que incluyó cinco peleas adicionales después de perder ante Ali, Foreman sorprendió al mundo al anunciar su retiro a los 28 años. Se dedicó entonces a la vida religiosa como ministro ordenado en Texas, donde continuó impactando vidas fuera del cuadrilátero.

