¿Fin de la polémica? Leandro Cedeño explica por qué fue sentado por los Leones al final de temporada

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El inicialista y jardinero Leandro Cedeño esclareció las razones comerciales y técnicas que limitaron su tiempo de juego con los Leones del Caracas en el tramo final de la fase regular de la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

En una entrevista concedida a Televen, el toletero apodado "Godzilla" vinculó de forma directa la pérdida de sus turnos al bate con la incorporación al roster de peloteros con estatus de Grandes Ligas dentro del equipo.

"Lo que pasó en Caracas fue algo complicado. Venía jugando y cuando llegó Salvador (Pérez) tuvieron que buscar un espacio y lamentablemente fui yo", declaró Cedeño.

Asimismo, el pelotero justificó la prioridad otorgada por el cuerpo técnico a las figuras de mayor jerarquía dentro del esquema de juego de la organización: "Es un tipo con mucha experiencia. Tenía que jugar y yo fui el que pagó los platos rotos".

Las declaraciones del Cedeño surgen tras una serie de reclamos por parte de los aficionados hacia la gestión del mánager José Alguacil por mantenerlo en el banco de suplentes a pesar de sus registros ofensivos.

Numeritos de Cedeño en la zafra 2025-2026

Durante la fase eliminatoria del torneo invernal, Cedeño vio acción en un total de 24 compromisos bajo el uniforme de los Leones del Caracas. En ese período, el bateador derecho dejó un promedio de bateo de .297, acumulando de forma colectiva 13 carreras anotadas, 10 dobles, cuatro cuadrangulares y 17 carreras impulsadas antes de perder la regularidad, informó Meridiano.

Posteriormente, el jugador fue tomado como adición por los Navegantes del Magallanes para afrontar la postemporada, donde disputó los 16 encuentros de la semifinal con tres jonrones y 15 remolcadas. Su participación cerró en la serie final de seis juegos, instancia donde conectó cuatro cuadrangulares y remolcó 14 carreras para coronarse campeón y obtener el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la final.

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