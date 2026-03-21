Fuera de las canchas: el insólito episodio de LeBron James en un campo de golf en Florida

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El jugador estadounidense de la NBA, LeBron James, vivió un momento inesperado mientras jugaba golf en Florida, EEUU.

Según información difundida por las redes sociales, el jugador de la NBA se acercó a un área para recuperar una bola, cuando un caimán comenzó a aproximarse por detrás.

Inmediatamente, tras percatarse de lo que estaba sucediendo, James decidió no arriesgar su vida y optó por dejar la bola.

Si bien, el momento no trascendió a mayores, pero evidencio una escena poco común, incluso para quienes viven en el estado de La Florida.

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