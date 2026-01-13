Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado: cuándo y dónde comprarlas

Suscríbete a nuestros canales

Desde este miércoles 14 de enero de 2026, las revistas Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado volverán a circular en toda Venezuela. Esto, apegado al calendario hípico nacional que reanuda este fin de semana.

El cronograma anuncia el inicio de las carreras este viernes 16 de enero en La Rinconada con una cartelera nocturna. Luego, el sábado 17, el Hipódromo de Valencia será el escenario para las carreras de caballos.

El domingo 18 de enero Caracas retomará su calendario. La jornada constará de diez competencias que incluyen dos selectivas de Grado II. La jornada cerrará con las tradicionales carreras en el óvalo de Coche. Por supuesto, Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado ofrecerán los mejores datos, pronósticos y más para que asegures el triunfo.

Recuerda que puedes comprar tu Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado en kioscos y puntos de venta de toda Venezuela. ¡Suerte y Gaceta Hípica!.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.