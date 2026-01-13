¿Polémica en Tiburones? Ronald Acuña Jr. pide a este expelotero como gerente del equipo

Suscríbete a nuestros canales

Tras la eliminación de los Tiburones de La Guaira en la fase regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el grandeliga Ronald Acuña Jr. expresó su postura sobre la situación interna del equipo.

Durante una entrevista concedida al podcast Detrás del Show, el jardinero de La Sabana fue directo al proponer un relevo en la dirección deportiva.

Acuña Jr. sugirió que Ehire Adrianza, quien actualmente se desempeña como Asistente a la Presidencia y Operaciones de Beisbol, debería asumir el mando de las decisiones sobre las contrataciones.

"Espero que (Ehire) Adrianza sea el gerente el año que viene. Él sabe. Tienen que ponerlo de gerente, el que firme a los peloteros. Que cambien al actual que tienen allí", apuntó el bigleaguer.

Asimismo, el nativo de La Sabana adelantó que mantendrá conversaciones con el propietario del equipo. El objetivo, según sus declaraciones, es integrar a personas con mayor compromiso hacia los resultados deportivos y el trato con los jugadores.

"Vamos a hablar con (Wilmer) Ruperti. A él no le gusta perder y a mi tampoco. El jefe tiene que poner a la gente que le duela cuando uno pierde, que quiera ganar de verdad, que trabaje con los peloteros", concluyó Acuña Jr.

Temporada complicada para la novena escuala

A pesar de que el pasado mes de mayo la organización nombró a Fernando Veracierto como gerente deportivo para fortalecer la plantilla, los resultados no cumplieron con las expectativas de la directiva ni de la afición, informó Meridiano.

Los movimientos realizados en el roster no lograron revertir el desempeño negativo del equipo, que pasó de ser contendiente a ocupar los puestos bajos de la clasificación.

Esta falta de competitividad ha generado reacciones inmediatas dentro del vestuario. Acuña Jr., figura central de la franquicia, ha señalado la necesidad de una reestructuración en las oficinas para la próxima campaña.

