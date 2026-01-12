Round ROBIN

LVBP: juegos destacados de la semana por Meridiano Televisión

El Round Robin de la LVBP sigue en vivo por la pantalla de Meridiano Televisión. Conoce los próximos juegos que verás gratis

Por 2001online
El canal de los especialistas en deportes transmite los mejores duelos camino a la gran final de la LVBP. Vive cada juego de forma gratuita en señal abierta y en alta definición mediante SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. Además, podrás seguir la acción desde cualquier lugar de Venezuela conectándote al streaming en meridiano.net/meridianotv.

Calendario de los próximos encuentros

  • Miércoles 14/01/26 Bravos vs Cardenales 7:00p.m.
  • Viernes 16/01/26 Águilas vs Caribes 7:00p.m.
  • Lunes 19/01/24 Caribes vs Bravos 7:00p.m.
  • Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas 7:00p.m.
  • Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes 7:00p.m.

Además, de lunes a viernes a las 10:00a.m. no te puedes perder Extrainning con el mejor análisis, resultado y debates de cada jornada de la pelota criolla.

No te pierdas el Round Robin en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Lunes 12 de Enero - 2026
