Carlos Hernández sufre aparatoso accidente en Puerto Ordaz: ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Luego del aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo 11 de enero en la Avenida Guayana, el mundo del béisbol sigue con atención la evolución del lanzador venezolano Carlos Hernández.

El reporte médico más reciente confirma que el serpentinero de los Guardianes de Cleveland sufrió una fractura en el brazo izquierdo y otra en el fémur derecho como consecuencia del fuerte impacto.

A pesar de la magnitud de las lesiones óseas, el parte de salud indica que el jugador se encuentra estable y fuera de peligro vital. Hernández fue rescatado por el cuerpo de bomberos tras quedar atrapado en su vehículo, el cual fue declarado pérdida total, y posteriormente trasladado a un centro clínico privado para recibir atención especializada.

Actualmente, el serpentinero permanece bajo observación médica estricta para evaluar el impacto de estas fracturas en su movilidad y carrera profesional. El guayanés, quien es una pieza fundamental en el relevo de Cleveland en las Grandes Ligas y pertenece a los Leones del Caracas, se disponía a viajar a Estados Unidos para iniciar los campos de entrenamiento antes del siniestro.

La noticia ha generado una gran incertidumbre deportiva, ya que la recuperación de una fractura de fémur y de brazo suele ser prolongada y exigente para un atleta de alto rendimiento. Por el momento, su pronóstico detallado se mantiene bajo reserva mientras los especialistas determinan los plazos de cirugía y rehabilitación necesarios para intentar salvar su participación en la campaña 2026.

