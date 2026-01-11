¡Luisangel Acuña rompe récord! Primer jugador en conectar cuatro jonrones en un juego

Suscríbete a nuestros canales

Luisangel Acuña grabó su nombre en los libros de historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el sábado 10 de enero de 2026.

En una actuación sin precedentes, el infielder de los Mets de Nueva York se convirtió en el primer jugador de la liga en conectar cuatro jonrones en un solo encuentro, liderando la victoria de los Cardenales de Lara 21-9 sobre los Bravos de Margarita.

La histórica jornada de Acuña no solo rompió récords de larga data, sino que también impulsó a su equipo a mantener un inicio perfecto en la semifinal.

Con este triunfo en el Estadio Nueva Esparta, los Cardenales de Lara logran un registro de cuatro victorias sin derrotas.

Un récord con 70 años de espera

La hazaña de los cuatro cuadrangulares solo tenía un antecedente en el béisbol venezolano, ocurrido en 1956 en la antigua Liga Occidental por el estadounidense Russell Rac.

Acuña es ahora el primer criollo en lograrlo y el tercer jugador en toda la historia en alcanzar esta cifra.

Además de los jonrones, el oriundo de La Sabana estableció nuevas marcas para la postemporada venezolana al anotar seis carreras y alcanzar un total de 16 bases con sus batazos, superando el registro anterior que pertenecía a Gregor Blanco desde el año 2012.

Despertar del poder

Tras un año 2025 donde no mostró mucha fuerza en Estados Unidos, Acuña recuperó su capacidad de sacar la bola con el uniforme de los Cardenales.

Actualmente lidera a su equipo con ocho jonrones. Sus víctimas del sábado fueron cinco lanzadores distintos, cerrando su cuenta personal en el noveno inning ante el receptor Francisco Arcia, quien entró a lanzar por los Bravos.

Al finalizar el encuentro, el jugador expresó que, tras un viernes difícil, salió al campo decidido a dar lo mejor. "Esta es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera", afirmó Acuña, quien también se une al selecto grupo de 24 peloteros con al menos tres jonrones en un juego en Venezuela.

Dominio absoluto de los Cardenales

El juego fue un festival de batazos desde el primer episodio. Aunque Margarita intentó responder temprano en el marcador, Lara sentenció el duelo con un racimo de siete carreras en la segunda entrada.

Además de Acuña, figuras como Jesús Bastidas y Eduardo García contribuyeron a la producción de 21 anotaciones.

Con este resultado, los "pájaros rojos" consiguen por quinta vez en su historia iniciar un Round Robin con cuatro victorias consecutivas, un presagio positivo de cara a sus aspiraciones de llegar a la gran final del campeonato.

Jugadores con 3 o más jonrones en semifinales

Richard Hidalgo (Magallanes) vs. Lara, 2007.

Robert Pérez (Lara) vs. La Guaira, 2009.

Mario Lissón (Magallanes) vs. Anzoátegui, 2014.

Luisangel Acuña (Lara) vs. Margarita, 2026 (único con 4).

