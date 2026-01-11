Real Madrid vs. Barcelona: a qué hora y por dónde ver la Supercopa de España

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa de España 2026 alcanza su clímax con el enfrentamiento más esperado del fútbol mundial. Por cuarto año consecutivo, Barcelona y Real Madrid definirán al campeón del torneo en el King Abdullah de Yeda, Arabia Saudita.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El FC Barcelona llega a la cita tras una exhibición de fútbol ante el Athletic Club, al que goleó 5-0 en semifinales. Destacaron figuras como Raphinha, Fermín y el joven Roony Bardghji, quien ocupó con éxito el lugar de Lamine Yamal.

Por su parte, el Real Madrid selló su pase tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid en un derbi cargado de tensión. Los goles de Fede Valverde y Rodrygo aseguraron la clasificación en un partido que dejó para el recuerdo el cruce verbal entre Simeone y Vinícius Jr.

El retorno de Mbappé

Contra todo pronóstico, Kylian Mbappé forma parte de la expedición blanca en Yeda. Aunque inicialmente fue baja por un esguince de rodilla, Xabi Alonso confirmó su llegada el pasado viernes. Pese a estar en la convocatoria, sigue siendo una incógnita cuántos minutos podrá disputar en el duelo decisivo.

Coordenadas para ver el Clásico en Venezuela

La fanaticada venezolana podrá disfrutar del encuentro en horario estelar y a través de televisión abierta:

Fecha : Domingo 11 de enero.

Hora : 3:00 p.m. (hora de Venezuela).

Canal: Meridiano TV.

Este duelo servirá para desempatar la racha reciente en finales de Supercopa, donde el Barça se impuso en las ediciones de 2023 y 2025, mientras que el Madrid conquistó la de 2024.

