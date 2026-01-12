LVBP

LVBP: juegos determinantes en el Round Robin para este lunes 12 de enero

La postemporada venezolana inicia la semana con dos duelos de alta intensidad.

Por Samuel Poleo
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 07:00 am
LVBP: juegos determinantes en el Round Robin para este lunes 12 de enero

La emoción del Round Robin de la LVBP continúa este lunes 12 de enero con una jornada que promete mover la tabla de posiciones. Los equipos entran en una fase de máxima presión donde cada victoria es vital para mantener vivas las aspiraciones de llegar a la Gran Final.

Calendario de juegos para el lunes 12 de enero

La cartelera para este lunes presenta dos encuentros programados para el horario estelar:

  • Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes: La "Tribu" visitará a los filibusteros a partir de las 07:00 p.m.

  • Águilas del Zulia vs. Bravos de Margarita: El conjunto rapaz se medirá a los insulares, también en el horario de las 07:00 p.m.

En esta oportunidad, los Cardenales de Lara tendrán su jornada de descanso tras haber cumplido con sus compromisos del fin de semana.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
Estados Unidos
tEXAS
Lunes 12 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América