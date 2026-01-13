Así marcha el Round Robin de la LVBP: Caribes y Águilas acechan a Cardenales en busca de la final

En una nueva jornada del Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los Caribes de Anzoátegui y las Águilas del Zulia dieron pasos importantes para alcanzar al líder de la postemporada, Cardenales de Lara, que le tocó descansar este lunes.
"La Tribu" se repuso de un 5-0 ante Navegantes del Magallanes para terminar derrotándolo 9-6 en el estadio Alfonso "Chico" Carrasuel, y hundir aún más a la Nave.
Por su parte, las Águilas del Zulia hicieron lo propio y agudizaron la crisis de Bravos de Margarita luego de derrotarlos 6-4 en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.
Así marcha la tabla de posiciones
Encuentros para este martes 13 de enero
- Cardenales vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.
- Bravos vs. Águilas: 7:00 PM. Estadio Luis Aparicio.
- Descansa Magallanes.
