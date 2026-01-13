Juegos, horarios y dónde ver la Copa del Rey 8vo de final gratis

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Los octavos de final de la Copa del Rey están sobre la mesa. Estos son los partidazos que verás por Meridiano Televisión en esta ronda eliminatoria. Aquí te contamos el día y la hora de cada partido.

Deportivo La Coruña vs Atlético de Madrid

Los blanquiazules y rojiblancos se cruzan de nuevo en una eliminatoria que promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Deportivo La Coruña vs Atlético de Madrid: Martes 13 de enero. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m. Por señal abierta de Meridiano Televisión o HD.

Real Sociedad vs Osasuna

Txuri-urdines y los Rojillos ya se han visto las caras en este torneo. Será la cuarta ocasión en las últimas siete ediciones en las que se dé este enfrentamiento. La última vez entre ambos equipos fue el 6 de febrero del año pasado. La Real Sociedad obtuvo la victoria 2 goles por 0.

Real Sociedad vs Osasuna. Martes 13 de enero. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m. Sólo vía streaming de meridiano.net/meridianotv.

Albacete vs Real Madrid

Para alcanzar este enfrentamiento, el Albacete, que ocupa la 17ª posición en la Segunda División con 23 puntos, superó en las rondas anteriores al UD San Fernando (0-3), al Leganés (1-2) y al Celta de Vigo (2-2, con victoria en la tanda de penaltis por 3-0). La ciudad de Albacete recibirá al conjunto madridista 21 años después.

Albacete vs Real Madrid. Miércoles 14 de enero. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m. Por señal abierta de Meridiano Televisión y vía streaming.

Racing de Santander vs Barcelona

El Barcelona viene de conquistar la Supercopa de España. Por su parte, Racing de Santander es líder de la segunda división española. Llega tras sorprender al Villarreal 2-1.

Racing de Santander vs Barcelona. Jueves 15 de enero. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m. Por señal abierta de Meridiano Televisión y vía streaming

Copa del Rey en Venezuela

Sintoniza la Copa del Rey en vivo, en exclusiva y gratis por señal abierta de Meridiano Televisión o vía streaming meridiano.net/meridianotv. También estará disponible en HD por Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y Aba Tv Go.

