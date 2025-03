¡Gana en Grande! Apuesta tu 5y6 en MeridianoBet

Suscríbete a nuestros canales

Las jornadas hípicas continúan en el Hipódromo La Rinconada este próximo domingo 16 de marzo de 2025. Para el día, una de las competencias relevantes es la sexta válida donde correrán caballos de 6 años y más años, ganadores de 2. Se llevará a cabo a la 5:00 p.m. con una distancia de 1.400 metros.

En esta carrera, participarán catorce ejemplares, de los MeridianoBet le apostaría a Ram Power (12), Bucare (9) y Python (14). Ellos competirán contra High Potential (1), El Gran Solinero (2), Vinanduh (3), Dumpling (4), My Five Mate (5), Prince Of Success (6), Navegante (7), Mateo Of Boston (8), Premiado (10), Macuto (11) y The Big Louis (13).

¿Ya tienes en mente a los protagonistas de tu próxima apuesta? Independientemente de tus favoritos, MeridianoBet te ofrece la mejor plataforma para convertir tus pronósticos en ganancias. Con un monto mínimo puedes acceder a una amplia variedad de apuestas y multiplicar tu inversión.

Para pronósticos semanales te invitamos a seguir nuestra cuenta de Instagram @mbetnet para que siempre juegues, ganes y cobres seguro.

Apuesta YA en MeridianoBet, donde siempre juegas, ganas y cobras seguro.

R: Valeria González

MeridianoBet

Visite nuestra sección Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube