Grandes Ligas: Gana premios con el pronosticador de meridiano.net

Suscríbete a nuestros canales

Desde este 1º de abril, y hasta final de temporada, gana con el Pronosticador Meridiano.net cada mes. Ingresa al portal, pronostica los resultados de los encuentros de la MLB y suma puntos para ganar.

Participa así de fácil

En el pronosticador de Meridiano debes seleccionar y acertar los equipos ganadores de cada jornada.

Reglas del Juego

Se aceptan los términos y condiciones al registrarse y participar en los juegos y promociones de la página web.

Es un juego sencillo en el que debes seleccionar y acertar el equipo ganador, quién anota la primera carrera y el total de carreras del juego.

Cada selección tiene la siguiente puntuación:

1. Si aciertas el equipo ganador, obtienes 1 punto.

2. Si aciertas el primer equipo anotador, obtienes 3 puntos.

3. Si aciertas el total de carreras del juego, obtienes 5 puntos.

4. ⁠El jugador (usuario) deberá hacer su jugada/pronóstico utilizando el selector de la página llenando todas las opciones (equipos/posiciones) que hay en el formulario.

El jugador solo podrá hacer cada jugada una vez por juego. Es decir, solo podrá marcar las tres opciones de la jugada una sola vez por juego.

Una vez hechas las jugadas, se enviará la información de confirmación de la misma.

Las jugadas sólo se aceptarán antes del inicio del juego. Una vez que se inicie el juego, el sistema bloqueará de forma automática la selección de los mismos.

En caso de suspensión del juego y haber anotación, se consideran ganadoras aquellas jugadas acertadas antes de la suspensión independientemente de la misma. En caso de no haber ninguna anotación (carrera) y se suspende el juego, se considera como que no hubo aciertos y no hay ganador.

Premios a repartir

Mensualmente se realizarán entregas de los premios con mayores puntos acumulados (desde abril hasta agosto):

1er. Lugar $300

2do. Lugar Meridianobet $100

$100 3er. Lugar Gorras de Grandes Ligas

En el mes de septiembre (hasta el 28 de septiembre, fin de la temporada regular), se optará por un premio final para el jugador con mayores puntos acumulados durante toda la temporada en la Ronda Regular. El afortunado se llevará un celular gama alta, con cargador sin línea.

Visita nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube