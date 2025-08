Advierten alza histórica en el precio de la visa estadounidense: así afecta la “tarifa de integridad”

Suscríbete a nuestros canales

La tarifa de integridad de Trump es la nueva medida que está elevando considerablemente el costo de la visa americana, tanto para quienes la solicitan por primera vez como para quienes buscan renovarla.

Esta tarifa forma parte de la llamada "Gran y Hermosa Ley", impulsada por el presidente Donald Trump, que contempla nuevos cargos con el argumento de garantizar el cumplimiento de las normas migratorias, reseña el medio mexicano N+.

Aunque el costo actual de una visa de turista o de negocios (categoría B1/B2) es de 185 dólares —aproximadamente 3,500 pesos mexicanos al tipo de cambio actual—, la nueva tarifa añadirá 250 dólares adicionales, llevando el costo total a unos 435 dólares (cerca de 8,144 pesos mexicanos).

La medida aún no tiene una fecha precisa de implementación, pero se espera que entre en vigencia en el segundo semestre de 2025.

Impacto para quienes renuevan su visa en México

La tarifa también aplicará para la renovación de visas. Es decir, los mexicanos que deseen renovar su visa americana en 2025 pagarán el mismo monto que los solicitantes nuevos, elevando significativamente el gasto.

La decisión ha causado inquietud entre quienes dependen del visado para viajes familiares, laborales o de turismo frecuente.

Una particularidad de la tarifa de integridad es que podría ser reembolsable, pero bajo condiciones estrictas.

Cómo recuperar el dinero

Para recuperar el dinero, el solicitante deberá probar que no aceptó empleo no autorizado en Estados Unidos, no pidió una extensión de su estancia y salió del país dentro de los cinco días posteriores al vencimiento de su visa.

La Embajada de Estados Unidos en México ha anunciado además nuevas formas de pago para facilitar el proceso de solicitud, aunque el aumento sigue siendo una carga significativa para muchos solicitantes.

