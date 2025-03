SPB: imparable esta semana por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

La SPB 2025 se ve en vivo y con juegos en exclusiva por Meridiano Televisión. La emoción del baloncesto venezolano continúa con la SPB 2025, y puedes sintonizarla EN VIVO y GRATIS por Meridiano Televisión. No te pierdas los mejores choques de la temporada con cobertura exclusiva, análisis previo y la pasión del deporte criollo.

Juegos de la semana

- Martes 1º de abril – Guaiqueríes vs Panteras: Antesala 6:30 p.m. Inicio 7:00 p.m.

- Miércoles 2 de abril – Spartans vs Marinos: Antesala 6:30 p.m. Inicio 7:00 p.m.

- Jueves 3 de abril – Gaiteros vs Trotamundos: Antesala 6:30 p.m. Inicio 7:00 p.m.

- Viernes 4 de abril – Marinos vs Cocodrilos: Antesala 6:30 p.m. Inicio 7:00 p.m.

Sintoniza Meridiano Televisión y vive la adrenalina de la SPB 2025 con los mejores equipos, jugadas espectaculares y la mejor transmisión en señal abierta. Además, aquí podrás encontrar todas las noticias de la SPB. Y en redes sociales, las actualizaciones diarias de la tabla de clasificación. ¡El baloncesto nacional está más vibrante que nunca. Y es por Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.

Por Andrea Matos Viveiros

