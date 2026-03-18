¡Júbilo nacional! Así levantó Venezuela el trofeo de campeón del Clásico Mundial de Beisbol

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La selección venezolana de Beisbol levantó el trofeo del Clásico Mundial de Beisbol 2026 en lo que ha sido la noche más memorable en la historia del deporte nacional, en lo que fue una cierre de jornada inolvidable para el país.

Antecediendo al épico momento del levantamiento de la copa, el Himno nacional recumbó en el IoanDepot Park de Miami, con un público y jugadores que entre lágrimas escuchaban las gloriosas notas.

¿Cómo se gestó el título venezolano?

Luego de un reñido duelo de pitcheo entre Eduardo Rodríguez y Nolan McLean, la primera anotación venezolana llegó en el tercer inning tracias a un fly de sacrificio de Maikel García, quien envió al plato a Salvador Pérez.

Pero la fiesta venezolana llegó en el quinto episodio, cuando el héroe ante Japón, Wilyer Abreu, sacó un vuelacercas en el centro del campo para ampliar la ventaja 2-0.

El dominio desde el montículo se mantuvo en los siguientes innings, con Eduard Bazardo, José Buttó y Ángel Zerpa estuvieron intratables y frenaron la poderosa ofensiva norteamericana.

Momento de la tensión con el empate de EEUU

Pero las cosas se complicaron cuando el relevista Andrés Machado, en la parte baja del octavo inning, dejó en el medio un lanzamiento a Bryce Harper, quien la desapareció con un hombre en circulación por el medio del campo para empatar las acciones.

Pero las cosas cambiaron en el noveno episodio luego de que Eugenio Suárez conectara un doblete que envió al plato a Ezequiel Tovar para recuperar la ventaja.

Momento de la celebración

El momento de la verdad llegó en la parte baja de la novena entrada, cuando Daniel Palencia puso el cerrojo por la vía del 1-2-3 para la celebración de todo el país.

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