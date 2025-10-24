LVBP

Leones vs Tiburones: míralo aquí hoy viernes 24 de octubre

Por 2001online
Vive cada inning y cada jugada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en señal abierta gratis, y también con transmisión en alta definición por Aba TV GO, SimplePlus, InterGO y NetunoGO.

Y, por si fuera poco, podrás disfrutar de todos los encuentros en streaming gratuito desde cualquier parte del país a través de meridiano.net/meridianotv, ideal para no perderte ni un lanzamiento de tu equipo favorito.

LVBP 2025-2026: próximos juegos en Meridiano Televisión

  • Viernes 24/10: Leones vs Tiburones. Antesala 6:30p.m. Playball 7:00p.m.
  • Miércoles 29/10: Cardenales vs Águilas. Antesala 7:00 p.m.
  • Viernes 31/10: Tigres vs Tiburones. Antesala 7:00 p.m.

Recuerda que puedes seguir la transmisión en vivo y cada jugada, acción tras acción, en la sección Jugada a Jugada de meridiano.net, con alineaciones, estadísticas y los mejores momentos. ¡Solo la marca Meridiano te da más!

