Estadísticas de Lamine Yamal contra el Real Madrid: la amenaza goleadora

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 26 de octubre, el Santiago Bernabéu será el epicentro del fútbol mundial con un nuevo Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Para los dirigidos por Hansi Flick, el partido no solo es una cuestión de prestigio, sino una obligación: ganar para desbancar al club blanco del liderato de LaLiga, torneo del que son campeones defensores.

El FC Barcelona llega con una confianza alta, tras la contundente victoria 6-1 ante Olympiacos en la UEFA Champions League, un triunfo que refuerza su buen momento. Por su parte, el Real Madrid, líder liguero y con un paso perfecto en la Champions League, mantiene su invicto europeo tras vencer por la mínima a la Juventus con gol de Jude Bellingham. El duelo, correspondiente a la décima jornada de LaLiga, arrancará a las 16:15 y promete máxima intensidad.

La gran ilusión del equipo catalán recae en su joven figura, Lamine Yamal, cuyo rendimiento frente al eterno rival ha sido históricamente notable. A pesar de su corta edad, Yamal ya ha enfrentado al Real Madrid en siete oportunidades a nivel profesional y sus estadísticas son sorprendentes para un jugador de su recorrido.

En esos siete encuentros, Yamal ha cosechado cuatro victorias, tres derrotas y ningún empate, un balance que demuestra su impacto. El extremo azulgrana se ha erigido como un factor desequilibrante, registrando un total de tres goles y dos asistencias contra el equipo merengue.

Su influencia ha sido crucial en momentos clave, como en la final de la Copa del Rey de la temporada pasada, donde brindó las dos asistencias que sellaron la victoria culé por 3-2 en la prórroga. Además, en el último Clásico liguero, una vibrante victoria del Barça por 4-3 en Montjuic (válida por la fecha 35 de LaLiga), Yamal anotó el 2-2 parcial, un gol que resultó fundamental para encarrilar el campeonato liguero de los de Flick. El historial reciente también respalda al Barcelona, que buscará su quinta victoria consecutiva en Clásicos.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.