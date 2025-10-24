Real Madrid vs. FC Barcelona: declaraciones previas de Lamine Yamal y Kylian Mbappé

Suscríbete a nuestros canales

La atmósfera del Clásico español entre el Real Madrid y el FC Barcelona se ha tornado electrizante antes de tiempo, gracias a la intervención del joven extremo culé Lamine Yamal. A pocas horas del crucial encuentro en el Santiago Bernabéu, la estrella emergente del Barça desató una ola de indignación en el entorno madridista con una declaración que trasciende lo deportivo.

Yamal, quien participó en el programa Chup chup Kings junto a Ibai Llanos y Gerard Piqué, fue consultado sobre una supuesta similitud entre el Real Madrid y un equipo de la Kings League. Su respuesta fue un dardo directo al corazón de la rivalidad: "Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé...". Al ser interpelado directamente por Llanos, el jugador de 18 años se reafirmó en sus palabras, una postura que el exdefensa culé Gerard Piqué secundó inmediatamente, al asegurar que el tema "no es discutible".

En contraste con la controversia generada desde Barcelona, la figura del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha mantenido un discurso enfocado en la grandeza del evento. El francés, recién galardonado como Jugador Cinco Estrellas Mahou del club tras anotar diez goles en seis partidos en septiembre, evadió la tensión extradeportiva para hablar de la trascendencia del duelo.

Mbappé expresó un gran entusiasmo ante su primer Clásico de LaLiga con la camiseta blanca, asegurando que "no hay nada más especial" a nivel de clubes. "Es el partido que todos quieren jugar", afirmó el delantero.

El delantero francés no solo habló de la experiencia, sino que puso el énfasis en el resultado. "Nosotros no queremos únicamente jugar, queremos ganar", sentenció Mbappé, llamando a la afición madridista a crear una atmósfera imponente en el Bernabéu para conseguir su primera victoria liguera en el Clásico.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.