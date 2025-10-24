Las mejores marcas deportivas 2025: los gigantes del mercado

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de ropa deportiva se consolida en 2025 como un sector de cifras astronómicas, con marcas que han trascendido el rendimiento para convertirse en referentes de estilo de vida. La facturación global es la métrica de dominio absoluto: Nike se mantiene como el líder indiscutible, registrando ingresos que superan los 51.4 mil millones de dólares gracias a su tecnología de punta (ReactX, Flyknit y Air) y su compromiso con la sostenibilidad a través de la iniciativa Move to Zero.

A pesar del liderazgo monumental de Nike en ventas, el informe Best Global Brands 2025 de Interbrand revela un panorama inédito en la valoración de marca. La compañía de Oregón sigue liderando el sector deportivo, pero con una autoridad menguante, pues ha caído hasta el puesto 23 del ranking mundial tras perder un 26% de su valor en solo un año. El valor de la marca se sitúa ahora en 33.700 millones de dólares, su peor registro en más de una década.

En el sector de ingresos, Adidas se consolida como el segundo gigante de la industria. La marca alemana mantiene su posición con 23.7 mil millones de euros en ingresos, destacando su tradición combinada con la innovación en tecnologías como LIGHTSTRIKE PRO. Este rendimiento financiero se complementa con un crecimiento en valor de marca que desafía la tendencia de enfriamiento de su principal competidor.

La estabilidad y el crecimiento del valor de marca lo demuestran Adidas y Uniqlo. La japonesa Uniqlo, basando su modelo en la funcionalidad y el diseño esencial, entra por primera vez al Top 100 de Interbrand, posicionándose directamente en el puesto 47 con un valor de 17.700 millones de dólares, convirtiéndose así en la segunda firma de moda deportiva más valiosa. Por su parte, Adidas consolida su recuperación, aumentando su valor un 12% hasta los 17.400 millones de dólares, lo que refleja la buena acogida de sus nuevas líneas.

Más allá de los líderes, otras marcas demuestran la vitalidad del sector. Lululemon confirma el auge del athleisure con ingresos de 7.06 mil millones de dólares, revolucionando la ropa deportiva premium. Además, la presencia de Under Armour como una opción sólida y el ascenso de firmas emergentes como Gymshark, Anta Sports y Patagonia demuestran que la combinación de rendimiento, sostenibilidad y tecnología avanzada es clave para el éxito en un mercado cada vez más competitivo.

