LVBP: Ozzie Guillén rompe el silencio tras su salida de los Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

El exmánager de los Tiburones de La Guaira Oswaldo Guillén habló tras su salida polémica de los Tiburones de La Guaira y afirmó que no tuvo que ver con cambios y despidos durante su paso con el equipo escualo, incluido el de él mismo.

"A aquellos que creen que yo los había mandado a botar, ya saben quién fue. Yo no fui quien los cambié. A ustedes los botaron y cambiaron los que supuestamente son amigos de ustedes, y no fue Luis Sojo", declaró Guillén al canal de YouTube Diamante 23.

Asimismo, el campeón de la LVBP y Serie del Caribe en 2023 salió en defensa de Luis Sojo, quien fue gerente general en la pasada campala, asegurando que “no le dejaron hacer su trabajo. Era uno de los pocos que sabían de pelota ahí”.

Guillén explicó que su problema no era con el equipo ni con algunos dirigentes específicos, sino con otros actores dentro de la estructura administrativa, reseñó Meridiano.

“Mi problema no es con el equipo, es con la oficina, pero cuando hablo de oficina no me refiero a Sojo, ni a Alberto Díaz ni a Elías Saba, hablo de Roberto Mirabal y Fernando Veracierto”, señaló Guillén. Además, criticó duramente la forma en que fue removido del cargo: “No me gustó la manera en la que me sacaron, porque yo le he dado más a los Tiburones de La Guaira que esas dos personas que te nombré”.

Nuevo reto como estratega de los Tigres

A pesar de su pasado con Tiburones, Guillén dejó claro su compromiso con su nuevo equipo: “Ahora soy mánager de los Tigres, no soy fanático de ellos, pero voy a ser el mánager campeón de los Tigres de Aragua”.

Criticó además que Luis Sojo fuese el elegido para notificarle del despedido de Guillén como mánager, y aclaró que entre ambos no existen problemas.

“A Sojo lo mandaron, la gente cree que yo tengo algun problema con Luis y no es cierto. Los fanáticos le cayeron encima a Luis sin necesidad, y no sabían que detrás de la cortina estaba la mafia”, sentenció.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube