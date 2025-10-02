LVBP se vivirá como nunca con Meridiano y hasta 2001

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la nueva temporada de LVBP, Meridiano y 2001 se unen para llevar a los fanáticos una experiencia única: el álbum coleccionable de la LVBP. Serán 64 barajitas exclusivas de las Leyendas de la LVBP, jugadores y momentos más importantes del campeonato.

Álbum Leyendas de la LVBP

La colección arranca el 10 de octubre, fecha en la que circulará el álbum junto a las primeras 8 barajitas. A partir de allí, cada viernes durante 8 semanas los lectores de Meridiano y 2001 en la Gran Caracas podrán completar su álbum. Marca el calendario y llena el tuyo:

10 de octubre : álbum + 8 barajitas

: álbum + 8 barajitas 17 de octubre : 8 barajitas

: 8 barajitas 24 de octubre : 8 barajitas

: 8 barajitas 31 de octubre : 8 barajitas

: 8 barajitas 7 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 14 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 21 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 28 de noviembre: 8 barajitas

LVBP en vivo por Meridiano Televisión + juegos exclusivos

Pero la experiencia no se queda ahí. Desde el 15 de octubre, Meridiano Televisión transmitirá en señal abierta los juegos de la LVBP como nunca antes. Además, los fanáticos podrán acceder a partidos exclusivos en streaming a través de meridiano.net/meridianotv.

Jugada a jugada por la web

La sección jugada a jugada de meridiano.net también estará activa con los mejores datos, estadísticas, line up y más de toda la temporada,

Con esta iniciativa, Meridiano y 2001 confirman su compromiso con la fanaticada, combinando tradición y pasión multiplataforma por la pelota criolla. La temporada 2025 de la LVBP es con Meridiano.

