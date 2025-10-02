Transmisión en vivo

LVBP se vivirá como nunca con Meridiano y hasta 2001

Meridiano y 2001 traen el álbum coleccionable de la LVBP 2025. Completa 64 barajitas y disfruta los juegos en vivo 

Por 2001online
En el marco de la nueva temporada de LVBP, Meridiano y 2001 se unen para llevar a los fanáticos una experiencia única: el álbum coleccionable de la LVBP. Serán 64 barajitas exclusivas de las Leyendas de la LVBP, jugadores y momentos más importantes del campeonato.

Álbum Leyendas de la LVBP

La colección arranca el 10 de octubre, fecha en la que circulará el álbum junto a las primeras 8 barajitas. A partir de allí, cada viernes durante 8 semanas los lectores de Meridiano y 2001 en la Gran Caracas podrán completar su álbum. Marca el calendario y llena el tuyo:

  • 10 de octubre: álbum + 8 barajitas
  • 17 de octubre: 8 barajitas
  • 24 de octubre: 8 barajitas
  • 31 de octubre: 8 barajitas
  • 7 de noviembre: 8 barajitas
  • 14 de noviembre: 8 barajitas
  • 21 de noviembre: 8 barajitas
  • 28 de noviembre: 8 barajitas

LVBP en vivo por Meridiano Televisión + juegos exclusivos

Pero la experiencia no se queda ahí. Desde el 15 de octubre, Meridiano Televisión transmitirá en señal abierta los juegos de la LVBP como nunca antes. Además, los fanáticos podrán acceder a partidos exclusivos en streaming a través de meridiano.net/meridianotv.

 

Jugada a jugada por la web

La sección jugada a jugada de meridiano.net también estará activa con los mejores datos, estadísticas, line up y más de toda la temporada,

Con esta iniciativa, Meridiano y 2001 confirman su compromiso con la fanaticada, combinando tradición y pasión multiplataforma por la pelota criolla. La temporada 2025 de la LVBP es con Meridiano.

Jueves 02 de Octubre - 2025
VENEZUELA
