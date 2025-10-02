¿Cena de lujo?: Por esta suma usted come con la madre de Lamine Yamal en Londres

Suscríbete a nuestros canales

La agencia JEN C, reconocida por organizar bodas y celebraciones de alto perfil, trae un evento social exclusivo a la capital británica. La invitada principal: Sheila Ebana, madre de la joven estrella del fútbol mundial, Lamine Yamal.

El encuentro, anunciado como una velada de alto glamour, se realiza el 7 de noviembre en el Hotel Leonardo de Londres. Esta ubicación de prestigio cuenta con una vista privilegiada al Puente de la Torre. Los promotores de la cena promocionan el encuentro como una ocasión singular para interactuar con la madre de quien ya se perfila como "el mejor futbolista del mundo en estos momentos".

Detalle de los Boletos: Tres Niveles de Exclusividad

La experiencia social ofrece tres categorías de acceso y lujo, con opciones para diferentes presupuestos:

Boleto Estándar (130 libras / 150 euros): Asegura una copa de vino espumoso de bienvenida, un menú gourmet de tres pasos, una copa de vino, café, té, postres y agua mineral.

Boleto Superior (150 libras / 172 euros): Sube el nivel al incluir todo lo anterior, añade una foto grupal con Sheila Ebana y sirve media botella de vino personal.

Boleto Élite (289 libras / 331 euros): Otorga el paquete completo, garantiza una fotografía individual con la madre de Lamine, y ubica al comprador en una mesa VIP cerca de la protagonista.

Además, medios internacionales informaron que la agenda de la noche inicia con una recepción de 30 minutos con champaña. Posteriormente, se sirve una cena de una hora y quince minutos acompañada de entretenimiento en vivo. El programa continúa con un espectáculo adicional de media hora, para luego cerrar con la presentación de un DJ en directo y la apertura de la pista de baile.

JEN C asegura que los asistentes también compartirán con otras personalidades del mundo del deporte. El código de vestimenta es un aspecto importante: la página web del evento confirma que es estrictamente de etiqueta.

