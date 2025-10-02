Deportivo de La Coruña homenajea al entrenador Arsenio Iglesias con su nueva ciudad deportiva: así es el multimillonario proyecto del club

Suscríbete a nuestros canales

El banquero hispano-venezolano Juan Carlos Escotet presentó la nueva ciudad deportiva del Real Club Deportivo (La Coruña). Se trata del Dépor Training Center, la nueva casa del club tras su regreso al fútbol profesional de los primeros equipos masculino y femenino.

La primera fase del proyecto, en el cual se invertirán 40 millones de euros, incluye la remodelación total del edificio principal y un gimnasio nuevo. Además, continuará con la construcción de un nuevo recinto para el primer equipo, previsto para 2027.

Durante el evento de presentación, que se desarrolló en el Campo 1 del Dépor Training Center, en Abegondo, La Coruña (España), Escotet, presidente del Real Club Deportivo, expresó que “con la puesta en marcha del Dépor Training Center damos raíces al futuro”.

Así son las nuevas instalaciones del R.C.Deportivo

El también fundador de Banesco afirmó que las nuevas instalaciones son “la obra más importante del fútbol en el siglo XXI. Y no es únicamente en una infraestructura, es una declaración de intenciones. Es la manera de decirle a uno que el Deportivo no solo recuerda su historia, sino que la actualiza y la proyecta hacia el futuro aún con más fuerza, con más coraje y con más ambición”, manifestó el empresario.

Detalló que la estructura se diseñó con la intención de “impulsar el talento desde la base, proyectar al primer equipo y brindar a nuestros jugadores y jugadoras las mejores condiciones para crecer, competir y triunfar”.

De acuerdo con la publicación del sitio web oficial del club deportivo, Escotet afirmó que con este nuevo centro de entrenamiento “sembramos futuro y lo hacemos convencidos de que este será un lugar de orgullo para Galicia y para el mundo”.

El proyecto, que abarca más de 140.000 m², distribuidos en ocho campos de fútbol y totalmente equipados con tecnología de vanguardia para el desarrollo de los atletas, llevará el nombre de Arsenio Iglesias, el entrenador que llevó al R.C. Deportivo, anteriormente conocido como Deportivo de La Coruña, a su primer triunfo en la Copa del Rey.

Un homenaje a "El Brujo de Arteixo"

Iglesias, recordado como “El Brujo de Arteixo”, dirigió al primer equipo de La Coruña a principios de los 70, durante tres temporadas.

Con el Hércules de Alicante, consiguió un ascenso a la primera categoría y su mejor clasificación en la máxima instancia con un quinto lugar en la campaña 1974-75.

Posteriormente, llegó al Zaragoza para devolverlo a la primera división. Tras su paso por el Burgos, Elche y Almería, regresó al Dépor, donde disputó ocho temporadas con un equipo al que hizo resurgir, con su regreso a la primera, en la temporada 1990-91.

El entrenador colocó al Deportivo en la cima del fútbol español. En la 1992-93, quedó en el tercer puesto y fue subcampeón durante las dos temporadas siguientes, publicó Marca.

Su última parada fue en el Real Madrid, donde sufrió una temporada turbia para los blancos, que no se clasificaron para competiciones europeas.

