MLB: el salario alcanza un promedio histórico de 5.34 millones en 2026

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El ecosistema financiero de la MLB mantiene una estructura donde 519 jugadores —aproximadamente el 55% del total de ligamayoristas— perciben al menos siete cifras. Sin embargo, el tope de la pirámide sigue concentrado en un grupo selecto: solo 19 peloteros cobrarán más de 30 millones de dólares esta campaña. A la cabeza de esta lista destaca nuevamente Juan Soto, quien se reafirma como el jugador mejor pagado del béisbol con 61,9 millones de dólares, seguido por Cody Bellinger, de los Yankees, con 42,5 millones.

La supremacía económica de los Mets

Steve Cohen, propietario de los Mets de Nueva York, ha consolidado su posición como el inversor más agresivo del mercado. Para este 2026, el equipo de Queens arranca con una nómina promedio de 352,2 millones de dólares, apenas por debajo de su propio récord histórico de 355 millones establecido en 2023. Esta cifra ilustra la disparidad salarial actual en el diamante: el roster de los Mets es más de cinco veces más costoso que el de los Guardianes de Cleveland, cuya nómina inicial apenas llega a los 62,3 millones.

El top 5 de las nóminas más altas

La inversión en talento de élite sigue dominada por las franquicias con mayor capacidad de mercado. Tras los Mets, la clasificación de los equipos con mayor gasto en salarios para 2026 se conforma de la siguiente manera:

Mets de Nueva York: 352,2 millones de dólares.

Dodgers de Los Ángeles: 316,6 millones de dólares.

Yankees de Nueva York: 297,2 millones de dólares.

Phillies de Filadelfia: 282 millones de dólares.

Azulejos de Toronto: 269 millones de dólares.

A pesar de que el número de jugadores que ganan 20 millones o más aumentó a 74 esta temporada, el contraste entre organizaciones como los Mets y los Guardianes plantea un debate continuo sobre la competitividad y la equidad financiera dentro de la liga. Mientras los equipos con grandes presupuestos buscan asegurar campeonatos mediante la acumulación de estrellas, la disparidad en las nóminas subraya la brecha económica que define el panorama actual de las Grandes Ligas.

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