MLB: Ezequiel Tovar recupera su mejor estado físico con los Rockies

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Ezequiel Tovar superó lesiones y regresó con buen rendimiento, se posiciona como la pieza clave para intentar devolver el brillo a los Rockies de Colorado, quienes atraviesan una temporada complicada al ubicarse en el último lugar de la División Oeste de la Liga Nacional.

El campocorto de 24 años, ha sido fundamental para la organización en un momento donde el presente no refleja sus ambiciones. Tras una lesión en la espalda y en el oblicuo izquierdo que lo mantuvo alejado más de la mitad del calendario, Tovar volvió a las canchas el 18 de julio y desde entonces ha demostrado su valía, informó Meridiano.



“Mejor, gracias a Dios. Me he sentido bastante más cómodo, mejor de salud. Tratando de seguir así para terminar la temporada en salud, que es lo que se quiere”, comentó el pelotero al periodista David Venn de MLB.



Buenos números en los pocos compromisos que ha disputado

Desde su reaparición, Tovar ha disputado 19 partidos, acumulando 73 turnos al bate. En ese período, ha anotado 15 carreras y conectado cuatro hits en 24 intentos. Además, suma nueve dobles, tres cuadrangulares y 10 remolcadas. Su promedio ofensivo es impresionante: .329.



Solo en cuatro juegos no logró conectar hit desde su regreso, lo que deja en evidencia que cuando goza de buena salud, es uno de los mejores toleteros en su posición en toda la Major League Baseball (MLB).



Esperanzas de los Rockies puestas en Tovar

La recuperación y buen rendimiento de Tovar refuerzan la esperanza del equipo y sus seguidores. Cuando está en plena forma física, demuestra ser uno de los talentos más prometedores del béisbol profesional estadounidense.

La organización confía en que su desarrollo será determinante para que los Rockies puedan competir por objetivos mayores en las próximas temporadas.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube