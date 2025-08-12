LVBP: Leones del Caracas anuncia a su nuevo gerente general

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas presentaron oficialmente a Juan Cristóbal Coronil como su nuevo gerente general a partir de la próxima campaña, en medio de una reestructuración que busca recuperar el nivel de años anteriores.

La decisión fue comunicada tras la salida de Juan Carlos Escobar de la presidencia, y se suma a la confirmación de Luis Sojo como uno de los principales gerentes del conjunto capitalino.

La junta directiva destacó a través de un comunicado que Coronil llega con una trayectoria marcada por su formación académica y experiencia en el ámbito corporativo y deportivo.

Perfil profesional y trayectoria de Juan Cristóbal Coronil

Según informaron las redes sociales oficiales del equipo, Coronil es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y cuenta con un máster en leyes y arbitraje comercial en Tulane Law School.

Asimismo, Coronil cuenta con especializaciones en gerencia avanzada y trade-marketing, lo que le confiere un perfil multidisciplinario para las exigencias administrativas y deportivas.

"Como nuevo directivo de la organización más laureada e histórica de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Coronil mostrará sus 27 años de experiencia en liderazgo, derecho y gestión comercial", destacó el equipo.

Presencia en el sector empresarial y deportivo

A lo largo de su carrera, Coronil ha desempeñado funciones relevantes en el sector empresarial y deportivo venezolano. Entre 2001 y 2017, trabajó en empresas como Polar, asesorando a equipos, ligas y federaciones en temas legales y comerciales, consolidando así su experiencia en gestión estratégica y liderazgo institucional.

Con esta incorporación, los Leones del Caracas buscan continuar con sus cambios de cara a la campaña 2025-2026, y dejar atrás el trago amargo de la pasada temporada, cuando quedaron eliminados en la ronda regular.

