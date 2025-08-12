¿Infidelidades e indisciplina? Conozca los grandes escándalos en la vida personal de Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

El legado de Cristiano Ronaldo, quien acaba de comprometerse con Georgina Rodríguez, se sigue extendiendo a lo largo de los años. Solo su nombre se ha convertido en un ícono del fútbol mundial, pero además, ha dejado muchos momentos curiosos y polémicas que el aficionado todavía no olvida.

Desde malos tratos a sus compañeros hasta supuestas infidelidades, "CR7" no ha escapado de las críticas ni de sus detractores, convirtiéndolo en una figura con luces y sombras.

¿Fue infiel cuando estuvo con Irina Shayk?

Las principales controversias durante la relación de Cristiano Ronaldo e Irina Shayk, que duró aproximadamente cinco años (de 2010 a 2015), se basaron principalmente en supuestas infidelidades, las cuales habrían sido recurrentes.

Varios medios, citando fuentes cercanas a Irina, afirmaron que ella descubrió mensajes en el teléfono de Cristiano que evidenciaban que él le había sido infiel con "al menos 12 mujeres" de diferentes países. Esto hizo que Irina se sintiera "traicionada" y "estúpida" por haber confiado en él y haberlo defendido ante los rumores de engaño.

Asimismo, el futbolista se convirtió en padre de su primer hijo, Cristiano Jr., en 2010, al inicio de su relación con Irina. La madre del niño se mantuvo en el anonimato por años. Si bien Ronaldo se hizo cargo de la custodia total, se rumoreaba que esta noticia había sorprendido a Irina y que incluso había expresado su enojo en redes sociales.

Paternidad por gestación subrogada

Cristiano Ronaldo ha optado por la técnica de la gestación subrogada para tener a algunos de sus hijos, una decisión que ha generado interés y especulación en medios internacionales.

En 2017, los mellizos Eva y Mateo nacieron en Estados Unidos, un país donde la gestación subrogada es legal en varios estados. La identidad de la madre gestante se mantiene confidencial para salvaguardar su privacidad y la de los niños. La práctica de la gestación subrogada es legal en varios estados de Estados Unidos, donde nacieron los gemelos, explicó una fuente cercana a la familia.

El hijo mayor del astro portugués, Cristiano Jr., nació en 2010 también a través de un proceso de gestación subrogada. Desde entonces, Ronaldo ha mantenido un perfil bajo respecto a los detalles sobre la madre biológica, generando múltiples especulaciones.

Tanto Cristiano Ronaldo como Georgina Rodríguez han decidido mantener en secreto las identidades de las madres gestantes para proteger la privacidad y seguridad de sus hijos. La pareja también tiene otras dos hijas biológicas: Alana Martina y Bella Esmeralda, quienes completan su núcleo familiar.

Múltiples operaciones estéticas de CR7

Algunos rumores apuntan a que el astro portugués podría haberse sometido a procedimientos estéticos para perfeccionar aún más su imagen.

Según fuentes cercanas y especulaciones en medios especializados, Ronaldo habría realizado modificaciones en varias áreas de su rostro y cuerpo. Entre ellas se mencionan cambios en las cejas, la nariz, la sonrisa, el cabello, la frente y los músculos nasolabiales.

Se estima que el costo anual para retocar sus cejas sería de aproximadamente 600 euros, mientras que una pequeña intervención en la punta de la nariz le habría costado unos 5 mil euros, según declaraciones del cirujano estético doctor Karidis al tabloide The Sun.

Asimismo, se habla de una inversión significativa en su sonrisa: unos 20 mil euros en tratamientos dentales que le habrían cambiado la apariencia de sus dientes y sonrisa.

Además, Cristiano habría optado por un tratamiento de depilación definitiva y engrosamiento dirigido, con un gasto cercano a los 10 mil euros. Para mantener una apariencia juvenil y fresca, también habría utilizado inyecciones de botox y rellenos faciales por aproximadamente 1,500 euros. Aunque estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente por el futbolista

Problemas con sus compañeros

Cristiano Ronaldo ha tenido varias polémicas con sus compañeros a lo largo de su carrera, principalmente por su fuerte carácter, deseo de ganar y frustraciones.

En el Mundial de Qatar 2022, tuvo cruces con Bruno Fernandes y João Cancelo, y fue criticado por salir del campo sin celebrar tras la derrota en octavos, generando debates sobre su liderazgo.

En la Juventus y ahora en el Al-Nassr, mostró gestos de frustración y reproches hacia sus colegas, interpretados como insultos o enfrentamientos en vestuario.

Además, en 2006, en el Mundial, provocó a Wayne Rooney, expulsándolo y causando tensión en Inglaterra y Manchester United, aunque posteriormente lograron superar la situación.

