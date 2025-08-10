Looks futboleros: los peinados icónicos que definieron a las estrellas del fútbol

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del fútbol no solo se ha definido por la habilidad con el balón, sino también por el estilo único de sus protagonistas. A lo largo de la historia, algunos jugadores han trascendido la cancha con peinados que se convirtieron en símbolos de una época, un equipo o incluso una estrategia. Estos looks han sido tan memorables como sus mejores goles.

Uno de los más emblemáticos es, sin duda, la melena rubia de Carlos "El Pibe" Valderrama. Su voluminoso afro no solo lo hacía destacar en el campo, sino que se transformó en un símbolo del fútbol colombiano en la década de los 90. A diferencia de otras modas pasajeras, el cabello de "El Pibe" fue su sello personal durante toda su carrera.

El Mundial de 2002 nos regaló uno de los peinados más extraños, pero al mismo tiempo icónicos. Ronaldo Nazário, "El Fenómeno", apareció en el torneo con un corte donde se afeitó toda la cabeza, dejando un pequeño triángulo de cabello. El mismo Ronaldo confesó que lo hizo para desviar la atención de los medios de una lesión, una estrategia que funcionó de maravilla, ya que Brasil se coronó campeón y el look se volvió una moda global.

Si de estilos se trata, David Beckham es el gran "camaleón" de la moda capilar. A finales de los 90 y principios de los 2000, cada uno de sus cambios de look, desde su cabello largo con mechones rubios, pasando por el mohicano afeitado, hasta un corte completamente rapado, eran copiados por millones de personas. El astro inglés consolidó así su estatus de ícono de la moda.

No podemos olvidar la "cola de caballo" de Roberto Baggio. El peinado con una pequeña trenza que salía de su nuca se convirtió en una de las señas de identidad del futbolista italiano, apodado como "El Divino". Este look, que mezclaba elegancia y estilo, fue imitado por muchos de sus aficionados y sigue siendo un look que se asocia directamente con la figura de Baggio.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.