Crisis en Boca Juniors: el equipo de Russo profundiza la peor racha de su historia

Suscríbete a nuestros canales

Boca Juniors se encuentra sumergido en una crisis sin precedentes. Después de empatar 1-1 con Racing en la cuarta jornada del Torneo Clausura, el club profundizó su peor racha sin victorias en la historia, alcanzando 112 días sin conseguir un triunfo. El Xeneize acumula ya 12 partidos consecutivos con resultados negativos, lo que ha generado una gran preocupación entre la afición.

El último triunfo de Boca en los 90 minutos fue el 19 de abril de 2025, bajo la dirección de Fernando Gago, en un partido del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata. El mal andar del equipo comenzó una semana después, con una derrota 2-1 ante River Plate que puso fin a la era de Gago y dio paso a una racha de siete empates y cinco derrotas en diferentes competiciones.

La inestabilidad en el banquillo ha sido evidente. La racha negativa se inició con el interinato de Mariano Herrón, que tuvo un breve respiro al clasificar por penales ante Lanús en el Apertura, antes de ser eliminado por Independiente. Posteriormente, la llegada de Miguel Ángel Russo se inició con un empate 2-2 ante Benfica en el Mundial de Clubes, pero la esperanza se desvaneció tras una derrota y un empate en los siguientes partidos.

El Torneo Clausura no ha logrado revertir la situación. Boca ha sumado dos empates y una derrota en sus primeros partidos, y se ha mantenido sin poder ganar. A esto se le suma una eliminación de la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán, lo que ha complicado aún más la situación deportiva de la institución.

Con la reciente derrota ante Huracán, la institución ya había superado su peor racha histórica de 10 partidos sin celebrar, registrada en 1957 y 2021. La actual seguidilla de malos resultados, que incluye empates en la liga, derrotas en copas y actuaciones irregulares en el Mundial de Clubes, ha establecido un nuevo y preocupante récord para el equipo.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.