¿Por qué Riquelme "fracasó"?: Gastón Edul revela la verdad detrás del mal momento de Boca

En un inusual escenario como el de La Noche de Mirtha, el periodista deportivo Gastón Edul no se guardó nada al analizar la situación de Boca Juniors. El comunicador fue tajante al describir el presente de la institución, declarando que la gestión de Juan Román Riquelme "a estas alturas, es una gestión que no funciona. Fracasó".

Edul continuó con un sombrío diagnóstico futbolístico e institucional del club. Señaló que Boca atraviesa "la peor racha de su historia", habiendo estado 11 partidos sin ganar por primera vez en 120 años. Para el periodista, la falta de rumbo es evidente y está directamente ligada a las decisiones tomadas por la directiva.

El análisis de Edul también se centró en la difícil posición de los hinchas. Explicó que a la afición "le duele ir en contra de su ídolo máximo" y que es muy complicado criticarlo porque "lo aman". No obstante, insistió en que Riquelme cometió el error de rodearse de gente que, en lugar de disentir, le dice que sí a todo.

El periodista no dudó en cuestionar el criterio para la elección de los refuerzos, indicando que el club "compró caro, pero eso no quiere decir que haya comprado bien". Estas declaraciones se enmarcan en un contexto crítico para Boca, que se encuentra fuera de la Copa Libertadores y otros torneos internacionales, sumido en una crisis de resultados que el regreso de Miguel Ángel Russo no ha podido revertir.

