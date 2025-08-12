LaLiga: Mbappé brilla con doblete en goleada del Real Madrid en Austria

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid conquistó una victoria significativa frente al WSG Tirol en el estadio Tivoli Neu, en Austria, tras derrotarlo 4 goles por 0 en un compromiso amistoso.

La escuadra merengue mostró un alto nivel de intensidad y control durante todo el encuentro, generando múltiples oportunidades de gol y dejando una buena impresión entre los aficionados presentes.

¿Cómo se desarrolló la goleada?



En los primeros minutos, Éder Militão y Kylian Mbappé abrieron la cuenta rápidamente. Militão anotó con un cabezazo preciso tras un córner, mientras que "Kiki" aprovechó un pase filtrado de Arda Güler para dejar al arquero rival sin opciones. Con estos goles, los merengues se fueron al descanso con ventaja y la afición disfrutaba del espectáculo.

Güler y Mbappé brillan en la segunda parte y consolidan la victoria

La segunda mitad mantuvo la misma intensidad, con el Madrid buscando ampliar su ventaja. A los 59 minutos, Aurélien Tchouaméni aprovechó un desmarque de Mbappé para realizar un pase entre líneas que dejó a "Kiki" solo frente al portero. Sin nerviosismo, Mbappé realizó un regate espectacular y anotó el tercer tanto del partido.





Desde ese momento, los blancos controlaron el ritmo del juego, gestionando la posesión y permitiendo que jugadores como Arda Güler tomaran protagonismo en el mediocampo.

Xabi Alonso realizó cambios estratégicos, dando oportunidad a futbolistas como Fran García, Gonzalo, David Alaba, Andriy Lunin y Rodrygo Goes. Este último cerró la goleada tras una buena combinación con Mbappé.

Con esta victoria en Austria, el Real Madrid cierra su etapa de preparación antes del inicio oficial de La Liga. El próximo martes 19 de agosto a las 3:00 de la tarde (hora de Venezuela), los blancos debutarán en casa contra Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu, buscando comenzar con buen pie su campaña 2024-2025.

