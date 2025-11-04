¡Oficialmente Caballero! La realeza británica condecora a David Beckham en Windsor

Suscríbete a nuestros canales

El rey Carlos III nombró caballero a David Beckham en una solemne ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor, donde reconoció su contribución al fútbol y a la sociedad británica.

El excapitán de Inglaterra, a sus 50 años, recibió el título de "Sir" y expresó su emoción. "No podría estar más orgulloso de eso. La gente sabe lo patriótico que soy y lo mucho que amo a mi país", declaró Beckham.

La realeza británica condecora a David Beckham

Propietario del Inter de Miami, Beckham también ha destacado por su trabajo fuera del campo: es embajador de buena voluntad de Unicef desde 2005 y ha apoyado numerosas causas benéficas.

"Todo lo que siempre he querido hacer es enorgullecer a mi familia. Mis padres y abuelos, que siempre estuvieron ahí para mí e inculcaron los valores correctos de trabajo duro y respeto. Mi hermosa esposa, que ha estado a mi lado durante los últimos 28 años, que ha sido mi mayor apoyo y mi hombro para llorar en tiempos difíciles... sin ella no habría tenido la vida que he tenido. Para mis hermosos hijos, de los que estoy tan orgulloso, y sé que este es un día orgulloso e inspirador para ellos también; son nuestra mayor alegría en la vida y mi inspiración cada día. Os quiero mucho a todos", escribió el deportista en su cita oficial de Instagram.

También puede visitar nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.