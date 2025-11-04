Caracas y Magallanes concretan polémico intercambio de pitchers: conozca quiénes son

Suscríbete a nuestros canales

En una de las transacciones más llamativas de la temporada, los eternos rivales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, acordaron el intercambio de los lanzadores Anthony Vizcaya por Yohander Méndez.

Contrario a los rumores iniciales que sugerían un posible canje con la inclusión de un segundo jugador, como el relevista Ángel Acevedo, la gerencia de ambas divisas acordó un traspaso directo de uno por uno, informó Meridiano.

Contexto complicado de ambos jugadores con sus anteriores equipos

El cambio se produce en un momento donde ambos lanzadores enfrentaban situaciones que apuntaban hacia un cambio de camiseta.

Por parte de Vizcaya, el derecho de 31 años había experimentado un inicio de zafra desafiante. Sus números recientes con el equipo turco reflejaban una efectividad de 18.00 en cinco juegos lanzados, adjudicándose además tres derrotas en su récord y sin triunfos.

En el caso de Méndez, el zurdo había expresado públicamente su descontento con la directiva de los Leones, manifestando su frustración por no alcanzar un acuerdo para incorporarse al equipo.

​"Si realmente no cuentan conmigo, cámbienme. Me parece una falta de respeto la forma en que tratan al pelotero", dijo en una entrevista con la periodista Georgeny Pérez.

Historias cruzadas con los "Eternos Rivales"

Ambos peloteros cuentan con experiencia previa vistiendo los uniformes de sus nuevas organizaciones. Méndez tiene una historia más extensa con el equipo que lo recibe, habiendo sido parte de la "Nave Turca" desde 2015 hasta 2024, año en el que fue movido al conjunto capitalino. Fue una de las figuras clave en la final ganada por los carabobeños en 2022.

​Por su parte, Vizcaya no es un completo desconocido para la afición caraquista, ya que se uniformó con los Leones en escenarios internacionales y nacionales recientes, participando en la Serie del Caribe 2023 y el Round Robin de la campaña 2023-2024.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube