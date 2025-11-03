Disputa legal en EEUU: esgrimistas demandan a la Federación por participación de atletas transgénero

Suscríbete a nuestros canales

La Federación de Esgrima de Estados Unidos (US Fencing) se encuentra en el centro de una tensa polémica deportiva y legal. Varias esgrimistas profesionales han presentado una demanda contra la federación por permitir la participación de atletas que nacieron biológicamente hombres en torneos oficiales de la categoría femenina. El centro del litigio radica en si esta acción contraviene la legislación federal conocida como el Título IX.

El argumento de la igualdad y la norma federal

Las atletas demandantes, identificadas como Margherita Guzzi, Emma Girffin y Patricia Hughes, sostienen que la participación de mujeres transgénero en la categoría femenina viola el Título IX, una norma establecida en Estados Unidos para garantizar la igualdad deportiva en las categorías femeninas.

El escándalo es de particular relevancia porque, a diferencia de otras organizaciones, la Federación de Esgrima sí recibe fondos públicos, lo que supuestamente la obliga a adherirse a la normativa federal que prohíbe esta práctica.

Postura de las atletas y la administración

El debate se intensifica al considerar la normativa federal que rige actualmente en el país. Esta polémica se enmarca en las órdenes ejecutivas de la administración liderada por Donald Trump, quien ha defendido una política explícita de "mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos" para preservar la integridad de la categoría.

La denunciante Margherita Guzzi ha expuesto el sentir de sus compañeras al declarar que se han entrenado "con la convicción de que las competiciones femeninas son para mujeres" y ha añadido que el asunto se trata de "preservar las oportunidades para las niñas y mujeres que dedican su vida a competir en igualdad de condiciones".

Respuesta de la Federación

La denuncia, adelantada por Fox News, se centra en un torneo celebrado el pasado mes de enero, donde las esgrimistas alegan que la competición fue presentada como femenina, pero se permitió la participación de competidoras transgénero.

Tras la presentación de la demanda colectiva, la Federación de Esgrima de Estados Unidos emitió un breve comunicado reconociendo la situación y afirmando que el caso se manejará a través de los cauces legales. La US Fencing expresó que abordarán este asunto "a través del proceso legal y no haremos más comentarios por el momento".

