Alarma en el paddock: la Federación Mexicana culpa a Liam Lawson de peligroso incidente

El Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1 se vio envuelto en una fuerte polémica por un incidente que reavivó las preocupaciones sobre la seguridad en la máxima categoría. El neozelandés Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, protagonizó un momento de alto riesgo al pasar a gran velocidad cerca de dos comisarios de pista que realizaban labores de limpieza tras un accidente.

La acusación al piloto

La Organización Mexicana de Automovilismo Deportivo Internacional (OMDAI Sport México) emitió un comunicado oficial que generó controversia, al responsabilizar directamente al piloto por la peligrosa situación. Según la federación, la situación se produjo después de un choque entre Lawson y Carlos Sainz (Ferrari) en la primera vuelta, lo que obligó a desplegar a los comisarios mientras ondeaba una doble bandera amarilla en el sector.

La OMDAI sostuvo que Lawson "no redujo la velocidad lo suficiente bajo la doble bandera amarilla", incumpliendo con la normativa de seguridad que exige desacelerar ante la advertencia de peligro. La investigación se basó en la cámara a bordo del monoplaza. El análisis mostró que, aunque la presencia de los comisarios era "claramente visible", Lawson "mantuvo el ángulo del volante de su coche al tomar la curva 1, sin cambiar su trayectoria", incluso cuando los comisarios estaban cruzando la pista para regresar a su puesto.

La reacción de Liam Lawson

La versión de la organización mexicana contrasta con la alarma y la incredulidad manifestada por el propio piloto de Racing Bulls. Apenas ocurrió el incidente, Lawson comunicó por radio a su ingeniero: “¡Qué diablos! Dios mío. ¿Vieron eso?” a lo que su equipo respondió: “Sí, lo he visto. Bien hecho al evitarlo”.

Al finalizar la carrera, Lawson no dudó en catalogar la situación como "inaceptable". El piloto relató que percibió un alto nivel de peligro y la sorpresa al ver a las personas en el asfalto: “Sinceramente, no podía creer lo que veía. Llegué a la curva 1 y había dos tipos corriendo por la pista. Casi atropello a uno de ellos. La verdad es que fue muy peligroso”. Lawson insistió en la necesidad de esclarecer el protocolo de seguridad que permitió la presencia del personal mientras los vehículos continuaban en movimiento.

