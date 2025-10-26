Lando Norris gana el GP de México: ¿qué necesita McLaren para asegurar el Mundial?

Suscríbete a nuestros canales

El Autódromo Hermanos Rodríguez de México ha sido el escenario de un auténtico terremoto en el campeonato de Fórmula 1. El piloto inglés Lando Norris (McLaren) se llevó una victoria incontestable, un triunfo que no solo cimenta su autoridad en la pista, sino que lo catapulta al liderato del mundial, superando a su compañero de equipo, Oscar Piastri.

La carrera fue un frenesí constante que puso a prueba los límites de la Dirección de Carrera. En una salida caótica, Max Verstappen y Charles Leclerc se vieron obligados a ceder posiciones tras sendas excursiones por el pasto, permitiendo a Norris tomar el control cómodo de la prueba mexicana.

Verstappen y Piastri minimizan los daños

A pesar de un fin de semana complicado para Red Bull, el siempre combativo Max Verstappen logró una recuperación magistral. Tras un tenso enfrentamiento con Lewis Hamilton, que le valió 10 segundos de sanción al heptacampeón, y de ser superado provisionalmente por el sorprendente Oliver Bearman (Haas), el neerlandés se recompuso.

Verstappen escaló hasta el tercer puesto en México, pescando 15 puntos valiosísimos para el mundial. Su compañero de equipo, Piastri, aunque perdió la cima del campeonato, minimizó el impacto al terminar quinto, quedando ahora a solo un punto de Norris. El tricampeón Max se encuentra ahora a 36 puntos de distancia de los McLaren, prometiendo una lucha feroz en las cuatro carreras y dos sprints que restan, comenzando en Interlagos.

Noche de pesadilla para España

Mientras McLaren y Red Bull luchaban en la cima, la representación española vivió un domingo para el olvido. Carlos Sainz (Williams) tuvo una jornada catastrófica que se complicó desde el inicio por una penalización previa. Durante la carrera, un doble fallo en el limitador durante sus paradas le costó una doble penalización (cinco segundos y un Drive Through), obligándolo finalmente a abandonar a falta de dos vueltas.

Fernando Alonso (Aston Martin) sufrió un destino similar. En la vuelta 35 y sin opciones de puntuar, los frenos de su AMR25 sucumbieron ante el clima cálido y la escasez de oxígeno del circuito mexicano. Este es el quinto abandono de la temporada para el bicampeón español, que ahora solo puede esperar a las novedades del reglamento de 2026.

¿Qué falta para el campeonato de McLaren?

Lando Norris se encuentra en una posición de privilegio al ser el nuevo líder. Para ser campeón, necesita principalmente mantener la calma y la consistencia que mostró en México. Con solo un punto de ventaja sobre su compañero, Lando debe seguir aspirando a las victorias o, al menos, a terminar sistemáticamente por delante de Piastri en las carreras que restan. Su estrategia debe ser presionar al máximo mientras evita cualquier incidente que le cueste puntos valiosos, pues cualquier abandono o resultado fuera del podio puede significar la pérdida inmediata del liderato.

Para buscar la victoria, Oscar Piastri requiere reaccionar de inmediato, ya que su primer puesto se ha reducido a una desventaja mínima. Para recuperar la cima y ganar el título, Piastri necesita superar a su compañero Lando Norris en las próximas carreras, ya sea con más victorias o una mejor racha de podios. Dado que tiene a Max Verstappen un poco más lejos, su foco principal debe ser la batalla directa con Lando: tiene que maximizar cada oportunidad de sumar puntos extra (como la vuelta rápida) y esperar que Lando cometa un error o tenga un fin de semana menos efectivo que le permita recuperar el control del campeonato antes de la última bandera a cuadros.

Con sus dos pilotos liderando el campeonato, el objetivo principal de McLaren es mantener el altísimo rendimiento y la fiabilidad de sus coches en las últimas carreras. Deben asegurarse de que los monoplazas no fallen y que ambos pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, sigan sumando el máximo de puntos posible en cada Gran Premio. La clave será gestionar la intensa competencia interna para evitar incidentes que pongan en riesgo sus posiciones. Si logran esto, no solo asegurarán el título de Constructores, sino que también garantizarán que el Campeón de Pilotos sea uno de los suyos.

