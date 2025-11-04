¡La espera ha terminado! La Vinotinto sub 17 debutará en el Mundial sub 17 ante Inglaterra

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto sub 17 debutará en la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2025 midiéndose a Inglaterra, uno de los contendientes más exigentes del grupo E.

La oncena dirigida por el exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo se prepara para disputar su primer encuentro en el Mundial, enfrentando a la poderosa escuadra de Inglaterra.

El partido, correspondiente a la fecha inicial del Grupo E, se llevará a cabo este martes 4 de noviembre a las 11:15 de la mañana, con el Aspire Zone - Campo 4 como escenario.

¿Cuáles son los objetivos del combinado nacional?

El principal enfoque de la Vinotinto es conseguir una victoria frente al adversario que, en el análisis previo, representa la mayor dificultad del grupo. Un resultado satisfactorio en el debut resultaría clave para las aspiraciones por pasar de ronda.

Se anticipa que el planteamiento táctico de Vizcarrondo se base en la solidez defensiva y la explotación de la velocidad de sus atacantes mediante transiciones rápidas, procurando replicar en la cancha el orden que lo caracterizó durante su trayectoria como futbolista, informó Meridiano.

Rival complicado en las primeras de cambio

Inglaterra es históricamente reconocida como una de las potencias en las categorías juveniles, contando en sus filas con talentos procedentes de las principales canteras de la Premier League. La selección europea generalmente exhibe un estilo de juego caracterizado por ser rápido, físico y con elevada técnica individual.

Estas características demandarán el máximo rigor táctico y concentración por parte del equipo venezolano para contener el poder ofensivo de los "Three Lions" y maximizar las ocasiones de gol que puedan generarse.

Un hecho llamativo para el martes será la presencia del jugador de origen venezolano Alejandro Gomes, quien forma parte de la convocatoria del combinado inglés tras rechazar a la Vinotinto en el pasado.

Intensa planificación de Vizcarrondo

La expedición venezolana llega a Catar tras completar un ciclo de preparación exhaustivo. El cuerpo técnico estructuró un plan intensivo que abarcó diversos módulos de entrenamiento y, crucialmente, una serie de compromisos amistosos internacionales contra selecciones y academias de alta exigencia.

El propósito de esta planificación fue dotar a los jóvenes futbolistas del ritmo competitivo y la adaptación al nivel de élite que exige un torneo FIFA, además de consolidar los conceptos tácticos esenciales que promueve Vizcarrondo.

