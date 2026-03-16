¡Por un lugar en la final! Venezuela incorpora a este experimentado lanzador para enfrentar a Italia

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La Selección de Venezuela definió cambios en su nómina oficial de cara al encuentro de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo nacional confirmó la incorporación del lanzador zurdo José Álvarez para fortalecer el cuerpo de relevistas antes del compromiso contra la selección de Italia, programado para este lunes.

El movimiento en la plantilla responde a la necesidad de cubrir la vacante dejada días atrás por el serpentinero Yoendrys Gómez. De acuerdo con los reportes oficiales del equipo, la dirección técnica optó por la experiencia de Álvarez sobre otras opciones que se manejaron inicialmente, como los lanzadores Jesús Luzardo o Eiberson Castellano, informó Meridiano.

La llegada de este nuevo brazo busca equilibrar el bullpen tras la actividad registrada el pasado sábado. En esa jornada, los relevistas zurdos Ángel Zerpa y Enmanuel De Jesús tuvieron acción sobre el montículo, lo que limita su disponibilidad inmediata.

Experiencia previa en el Clásico Mundial

José Álvarez, oriundo de Barcelona, estado Anzoátegui, regresa a una convocatoria del Clásico Mundial tras su participación en la edición de 2017. En aquel certamen, el zurdo trabajó durante cuatro entradas repartidas en cuatro juegos distintos. Durante su labor, permitió cuatro imparables y dos carreras, acumulando además tres ponches y otorgando dos boletos.

Su trayectoria profesional incluye 10 temporadas de servicio en las Grandes Ligas (MLB). Su paso por el béisbol estadounidense comenzó con los Tigres de Detroit (2013-2014) y continuó con los Angelinos de Los Ángeles (2015-2018). Posteriormente, formó parte de los Phillies de Filadelfia (2019-2020) y cerró su etapa más reciente con los Gigantes de San Francisco entre 2020 y 2022.

Registro estadístico de Álvarez

El historial del lanzador en el máximo nivel del béisbol profesional presenta los siguientes indicadores acumulados:

Juegos disputados: 73

Récord: 6 victorias y 1 derrota

Salvados: 4

Sostenidos (Holds): 17

Efectividad (EFE): 3.57

WHIP: 1.29

Entradas lanzadas: 80.2

Ponches: 78

Bases por bolas: 17

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