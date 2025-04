Presidente de LaLiga critica a Florentino Pérez tras polémica en la Copa del Rey: No quiere mejorar el fútbol

Suscríbete a nuestros canales

A solo un día de uno de los partidos más importantes del fútbol español, la tensión ha alcanzado niveles insospechados después de que el Real Madrid amenazara con no participar en ninguna actividad oficial relacionada con la final, incluyendo rueda de prensa, entrenamiento y cena protocolaria.

Entre las voces del fútbol español que se han pronunciado destacó la del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien lanzó una dura crítica contra Florentino Pérez a través de su cuenta en X.

En su publicación, entre varias afirmaciones, señaló que no quiere mejorar al fútbol y, en cambio, busca hacer lo que quiere.



❌ No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él…

Las declaraciones se producen después de que los árbitros encargados del encuentro, Ricardo de Burgos Bengoecha y Pablo González Fuertes, denunciaran públicamente el acoso constante por parte de Real Madrid TV.

La denuncia ha agravado aún más las tensiones existentes entre el club madrileño y la Federación Española de Fútbol (RFEF), lo que ha puesto en jaque la organización del evento.

Amenazas y acusaciones cruzadas

En medio de esta situación explosiva, el Real Madrid emitió un comunicado donde exige cambios en el equipo arbitral para garantizar "la transparencia y justicia" en el partido decisivo.

"Los responsables de la RFEF y del estamento arbitral procedan en consecuencia", señalaron desde el club blanco, sugiriendo que podrían no presentarse si no se cumplen sus demandas.

Entretanto, el máximo representante de LaLiga tomó postura del conflicto y dejó a un lado la diplomacia, algo que ha sido duramente criticado por un sector de la prensa española y la opinión pública.

