SEÑAL ABIERTA

SPB: Juegos destacados para el fin de semana en vivo y gratis

Finaliza la semana 8 de la Ronda Regular con los mejores juegos por Meridiano Televisión en vivo y gratis

Por Indira E. Crespo M.
Viernes, 24 de abril de 2026 a las 10:11 pm
SPB: Juegos destacados para el fin de semana en vivo y gratis

Aquí te contamos cuáles son los mejores juegos de la SPB que verás este fin de semana gratis por la señal abierta de Meridiano Televisión. También los podrás disfrutar en HD por Simpleplus, InterGo, Net Uno Go o Aba TV Go.

Semana 8 SPB

SÁBADO 25 DE ABRIL SPARTANS DISTRITO CAPITAL VS TROTAMUNDOS DE CARABOBO / INICIO 7:00 P.M.

DOMINGO 26 DE ABRIL MARINOS DE ANZOÁTEGUI VS COCODRILOS DE CARACAS / INICIO 6:00 P.M.

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