Ver baloncesto español en vivo y gratis: duelos destacados por Meridiano Televisión

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La emoción de la Liga Endesa de baloncesto español llega a su punto más alto en abril y los fanáticos pueden disfrutarla sin costo gracias a Meridiano Televisión en señal abierta o vía streaming.

Durante el último fin de semana del mes, se disputan encuentros clave que podrían definir el rumbo del campeonato, con equipos como Real Madrid, Valencia y Murcia dominando la tabla de posiciones.

Calendario de baloncesto última semana de abril

Semana 28/34

SÁBADO 25 DE ABRIL UNICAJA VS HIOPOS LLEIDA / INICIO 12:00 P.M. -

DOMINGO 26 DE ABRIL BAXI MANRESA VS SAN PABLO BURGOS / INICIO 11:00 A.M.

Los juegos se transmiten en señal abierta y también vía streaming en meridiano.net/meridianotv, permitiendo a los seguidores acceder desde cualquier lugar.

Además, la experiencia en alta definición está disponible a través de plataformas como SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go, consolidando una oferta accesible y de calidad para los amantes del baloncesto español. Meridiano siempre te da más.

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