Wanda Nara habla sin filtros y detalla sus vínculos con Mauro Icardi, Maxi López y L-Gante

Suscríbete a nuestros canales

Antes de despegar con sus cinco hijos rumbo a un destino invernal, Wanda Nara se tomó un momento para responder preguntas de sus seguidores en Instagram. Desde su separación con Mauro Icardi y en medio del proceso de divorcio, la conductora abordó con franqueza su vínculo con el futbolista, así como con sus otros ex: Maxi López y L-Gante.

Consultada sobre Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella, Wanda explicó: “Sí, le informo, mando fotos y videos de las chicas. Me comprometí a que libremente pueda hacer llamadas todos los días y a la hora que él prefiera”. También aclaró que organizará visitas cuando su trabajo lo permita: “Trabajo mucho con ellas para que no vuelva a pasar lo de la última vez. Son muy pegadas a mí y es mi responsabilidad que se sientan bien al ir con él”.

Sobre la vida que dejó en Estambul, Wanda fue tajante: “Es un proceso de soltar y son cosas materiales. Entiendo que ya Mau comprendió que no voy a volver y no tiene sentido retener mi mudanza”. Añadió que ya compró todo nuevo para que las niñas estén cómodas tanto con su padre como en Argentina.

En cuanto a L-Gante, con quien tuvo un mediático romance, Nara descartó toda posibilidad de reconciliación: “Somos para siempre, nos queremos. Yo mafilia y él de mi familia. Amigo”.

También aclaró que no está distanciada de Maxi López, padre de sus tres hijos mayores. “Él estuvo en mi peor momento cuando me enfermé, llegó primero que nadie al país para acompañarme y se quedó un mes. Eso lo valoré mucho”, relató. “Tenemos chats con cada uno de los nenes y hablamos todos los días por los chicos. Hacemos videollamada cuando cenamos para que lo sientan en casa”.

Finalmente, al ser preguntada por su situación amorosa, fue contundente: “Estoy muy feliz así. Me encanta lo exclusivo en bolsos, autos y ropa, pero hoy no le puedo dar a nadie exclusividad. Quiero y siento que puedo comprar todo lo que me proponga, menos la libertad, que es lo que más alegría me da. Nunca nadie más me pondrá un candado y a nadie le quiero dar mi llave”.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.