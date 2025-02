Chepa Candela: El rollo de George Harris…¡Pica y se extiende!

Suscríbete a nuestros canales

Tampoco sus visores aparten (¡hasta en verso me salió!) de ésta, la columna más leída, buscada, cotizada y más vibrante de nuestro colorido “niu peiper”, donde el chisme, que a todos les gusta tanto, ¡se bate sabroso!…y mejor que en ninguna otra parte…

George Harris

Yyy como para chismear para eso me tienen aquí, lo cual disfruto enormemente (Además de que me pagan mi buen “biyuyo”…¡Ooo seaaa!) enseguida paso a batirles que el bochorno que sufrió GEORGE HARRIS el pasado domingo en el Festival de Viña del Mar, en los predios chilenos, sigue dando tela para cortar y mientras un bando lo defiende otros continúan dándole ¡hasta con el tobo!...ya que para muchos esto tiene “Gato encerrao” y para algunos a lo sucedido con el cómico venezolano “se le ven las costuras”…

Ahora es uno de los organizadores del importante “templete” musical, un tal Daniel Merino, quien “lavándose las manos como Pilatos lavó las suyas”, salió a declarar que el susodicho, ique, no siguió los lineamientos de la producción, que se saltó la rutina…y que su gran error fue fajarse con el público, al que mandó al baño a lavarse el muñeco” (¡Cues rescues cues!)…”La rutina fue revisada, más allá de si es entretenida o no. Pero él no hizo su rutina.

Él se saltó toda la rutina y se fue al final», dijo el productor Daniel Merino. ¡No coment!...Aunque, les voy a decire algodón, el George Harris como que no va a pelar ese boche, pues ahora es tendencia mundial, se ha vuelto más popular de lo que es y le está scando más punta al lápiz, pues ahora carga la tramoya de que antes de viajar a los predios de Chile, estaba recibiendo amenazas de muerte, de parte de “chilenos anónimos”…y para que fue entonces a Viña del mar a exponerse a que le dieran un balazo en la frente?...¡Ay, no¡...ya esto se “está pasando de castaño a oscuro”…

Catherine Fulop

Por cierto que CATHERINE FULOP, (¡Mijita¡…¿apareciste?) fue otras de las tantas figuras que abrió su gañote par solidarizarse con el susodicho…y vía redes sociales, le envió un mensaje en el que expresa su solidaridad con el comediante, quien estuvo al lado del hermano de la susodicha cuando se enfermó de gravedad…"Tú sin saber acompañaste a mi hermano Jorge (que casualmente se llamaba igual que tú) en los momentos más críticos de su enfermedad, él solo quería escucharte a ti en tu show porque eso le calmaba los dolores mientras le hacía efecto la morfina. Eres un ser de LUZ, bueno y bondadoso, además de talentoso”, soltó la Fulop y remató diciendo que lo que le hicieron algunos chilenos no los representa a todos…

Alejandra Guzmán

Yyy variando el parling, les bato que ALEJANDRA GUZMAN (¡¡Suussstooo!!) anda tirando cohetes, pues resulta, pasa y acontece que acaba de “fumar la pipa de la paz” con su hija Frida Sofía, de quien se alejó por su mala conducta (¿A quién saldría la muchacha?) manteniendo fuertes encontronazos y hasta públicamente ventilaron sus “trapos sucios”, abriendo tremendo boquete en la relación entre ambas dos, cuyo distanciamiento, termino por acabasr elk conacto entre ellas…y parecía casi que imposible que se reconciliaran…hasta que…¡Sorrrpraaiiai, sorrrpraaaiii!, sucedió lo inesperado y tuvo que morirse Silvia Pinal para que madre e hija le echaran tierra a tanto odio…

Y ahí, están, nuevamente “juntas como la pasta”…¡Así como lo están leyendo!...La susodicha contó en un programa de la TV mexicana, que en el velorio de la gran estrella fallecida se produjo el primer encuentro entre ella y Frida Sofía…pero no fue sino hasta hace unos días que tuvieron un rencuentro que acabó con las rencillas y “los dimes y diretes”…además de que la susodicha es una de las beneficiadas con la fortuna que dejó su famosa abuela…el caso es que Alejandra Guzmán, ahora respira hondooo porque su hija vuelve a pelarle el dientero…¡Chao!...

