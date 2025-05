Chepa Candela: Víctor Moreno fue visto con tremenda pea en Barquisimeto

Suscríbete a nuestros canales

Y zonas aledañas, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de condimento al "parling" abundan como los chino..

Victor Moreno

Yyy entrando en materia paso a contarles que el VICTOR MORENO (¿Les suena ese nombrecito?), el ácido chef del programa “Estrellas de la cocina”, se echó tremenda borrachera en una rueda de prensa en Barquisimeto donde fue invitado a un evento gastronómico…y resulta y pasa que cuando se le requirió para hacer las entrevistas cara a cara con los medios que lo solicitaron se negó rotundamente…¿La causa?...

Bueno, que con la rolo e pea (Es que se tomó ¡hasta el agua de los floreros!) quedó con los ojos encontrados, la lengua de corbata y no podía articular una palabra, eso sin contar lo impertinente que se puso, sacando a flote el enrevesado carácter que tiene, actuando de una manera grosera con el resto de los asistentes…¿Consecuencias?..

A los organizadores del “templete” no le quedó de otra que llevárselo, en hombros de amigo como “el Hombre del bacalao”, a rastras del sitio...¡Uuyyy nooo!, el numerito que montó el Víctor Moreno, que no es ninguna “perita en dulce”, dizque, fue ¡de terror invidente!, según me contaron mis fuentes que asistieron al evento…

Ángel Lozano

Por ciertooo que ANGEL LOZANO, también estaba presente en el lugar y sorprendió a todas y todas no sólo por su elocuencia, sino también porque , empezó a caerle encima a más de una fablistana a las que alababa con piropos e insinuaciones que pasaron de castaño a oscuro…¿Quéee taaal?...¡Así como me lo contaron!...

El famoso chef que también fue invitado al evento, donde el Víctor Moreno armó su bochornoso “chous” ¡dejó patitiesas! a todas las reporteras presentes en el mismo, pues la imagen que dio en persona está muy leeejoosss de ser la misma del angelito inofensivo y cariñoso que uno ve en la “pícola” pantalla, cambiando la del abuelito tierno por la de un “viejo rabo verde” que solo andaba pescando mujeres, supongo que con la intención de llevárselas a la habitación del hotel donde estaba hospedado, allá, en los predios barquisimetanos…

Leonardo Villalobos

Yyy variando el “parling” les bato que la separación de LEONARDO VILLALOBOS y su “costilla” Yomili Corredor ha empezado a dar tela para cortar…y entre las tantas cosas que están comentando, se asegura que ese matrimonio ya venía cojeando desde hace tiempo…y aunque la pareja, dizque, hizo lo indecible para que el mismo no se fuera por un despeñadero…

Peroooo ¡que va oooh!...cuando el amor se acaba y la “química” se extingue, ¡Ni que San Juan agache el dedo!,…y eso, al parecer, fue lo que sucedió entre la pareja…aunque muchos (Entre ellos yo) s quedaron con las ganas de saber el cuento completo, pues me parece que el conductor de “Estrellas de la cocina”, solo echo la mitad, dejando más preguntas que respuestas con lo que dijo en el video, donde anunció que a su matrimonio de 15 años ¡Se lo llevó quien lo trajo!..

A este brete, no hay que perderle la pista…

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube