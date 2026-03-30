Aerolíneas Estelar celebra 18 años con el histórico desfile "Fashion Flight"

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Por: Andrea Matos Viveiros

En un despliegue de innovación y estilo, Aerolíneas Estelar celebró 18 años de operaciones en Venezuela. El evento, titulado "Fashion Flight", transformó la cabina en una pasarela para mostrar la nueva imagen de su personal, bajo el sello de distinción del Atelier Hugo Espina.

Esta transformación busca proyectar modernidad y liderazgo en el sector. La nueva indumentaria no solo apuesta por el fashion, sino que integra telas tecnológicas diseñadas para la alta resistencia y el uso constante en vuelos de corto y largo alcance.

Vanguardia en las alturas

Para la creación de estos uniformes, se utilizaron textiles de alta tecnología, 100% lavables y resistentes. Según Espina, el objetivo fue responder al feedback de quienes viven el día a día en los aviones, garantizando pulcritud y comodidad en cada trayecto.

La directiva de la aerolínea destacó que esta renovación integral consolida a Estelar como un referente de puntualidad y servicio excepcional. El evento contó con la presencia de figuras del entretenimiento y medios de comunicación, quienes presenciaron este despegue hacia una era de modernidad.

Con esta propuesta de fashion y sofisticación, Estelar reafirma su compromiso con el pasajero, proyectando una imagen sólida tanto a nivel nacional como internacional.

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